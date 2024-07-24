24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su'nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Ankara'nın Sincan ilçesindeki 13 yaşındaki Beren Su Bolat, misafirliğe gittiği apartmanda arkadaşıyla asansörde mahsur kaldı. Çocuklardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, asansör boşluğuna düşen Beren Su Bolat hayatını kaybetti. Beren son yolcuğuna uğurlanırken aile ihmal iddiasında bulundu. Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili aile adına açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.

Giriş: 24.07.2024 20:59 Güncelleme: 24.07.2024 20:59
  • 1
  • 9
Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

  • 2
  • 9
Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Beren Su Bolat, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşının bindiği asansör, 5 ve 6'ncı katlar arasında durdu.

  • 3
  • 9
Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Beren Su ve arkadaşı asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

  • 4
  • 9
Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Beren Su için bugün Çimşit Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Beren Su'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Seren Su'nun annesi Ayşegül ve babası Yusuf Özkan Bolat, güçlükle ayakta durdu. Beren Su, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

  • 5
  • 9
Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

'ÖNLEM ALMAMIŞLAR'

Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili aile adına açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "2 arkadaş beraber asansöre biniyor. 5 ve 6'ncı katlar arasından asansör boşta kalıyor. İtfaiye gelip hem alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradaki apartman sakinleri itfaiyecilere, alttan açmaması gerektiğini, çocuğu yukarıdan çekmeleri gerektiğini söylüyor. 'Siz ne karışıyorsunuz' diyor itfaiyeciler.