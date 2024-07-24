Asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can vermişti! 13 yaşındaki Beren Su'nun ölümünde aileden kan donduran iddia: Önlem almamışlar

Ankara'nın Sincan ilçesindeki 13 yaşındaki Beren Su Bolat, misafirliğe gittiği apartmanda arkadaşıyla asansörde mahsur kaldı. Çocuklardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, asansör boşluğuna düşen Beren Su Bolat hayatını kaybetti. Beren son yolcuğuna uğurlanırken aile ihmal iddiasında bulundu. Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili aile adına açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.