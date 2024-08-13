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SON DEPREMLER | Sivas sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:44 Güncelleme: 13.08.2024 10:59
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SON DEPREMLER | Sivas sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberine göre merkez üssü Sivas olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 10.33'te gerçekleşen depremin yerin 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Merkez üssü Sivas olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 10.33'te gerçekleşen depremin yerin 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD, Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili detayları paylaştıAFAD, Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili detayları paylaştı

Sivas’ta 4,1 büyüklüğünde depremSivas’ta 4,1 büyüklüğünde deprem SİVAS'TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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