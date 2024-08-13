13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Eve ateş açan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 13.08.2024 10:25
ABONE OL
Eve ateş açan şahıs yakalandı

Adana'da sokakta elinde silahla gezip bir eve ateş açan şahıs yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör