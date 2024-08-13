Son dakika | Bursa’da tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı.

Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının 21 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi.