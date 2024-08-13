13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:50 Güncelleme: 13.08.2024 15:54
ABONE OL
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltında

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, uyuşturucu kullanan kişilere ve satıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi de yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör