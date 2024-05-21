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Elazığ'da dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4'üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Elazığ’da dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4’üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Elazığ’da hava almak için balkona çıkan 70 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek 4’üncü kattan park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.

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