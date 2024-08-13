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Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:43
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Konya’da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Konya'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonda 40 tabanca ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

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