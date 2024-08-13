Nijeryalı çeteden film senaryosu gibi plan! Aktörlerin adıyla 28 milyonluk vurgun...

TESPİT EDİLEN 39 DOLANDIRICILIK



Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi.

Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.