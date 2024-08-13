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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 09:15
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler alınan bilgi üzerine belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 farklı uyuşturucu , 59 mermi ve 87 bin TL ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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