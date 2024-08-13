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Böyle hırsızlık olmaz artık! Çalmak için araç sahibinin gitmesini bekledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 17:16 Güncelleme: 13.08.2024 17:16
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Böyle hırsızlık olmaz artık! Çalmak için araç sahibinin gitmesini bekledi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi park halindeki aracın camlarının açık olduğunu fark etti. Şahıs, araç sahibinin uzaklaştığından emin olduktan sonra, otomobil içindeki telefonu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

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