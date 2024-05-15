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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Bursa’da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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