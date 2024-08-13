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Esenyurt'ta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Alevler kilometrelerce öteden görüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 17:43 Güncelleme: 13.08.2024 19:47
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Esenyurt’ta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Alevler kilometrelerce öteden görüldü

İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangın üzerine ekipler hareket geçti. Bir zincir marketin lojistik deposunun bahçesinde çıkan yangında dumanlar kilometrelerce öteden görülürken bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan ünlü market zincirine ait lojistik deposunun bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İstanbul Esenyurt'ta iş yerinde büyük yangın çıktı.İstanbul Esenyurt'ta iş yerinde büyük yangın çıktı.

Bahçede bulunan plastik paletler, sebze ve meyve kasaları yanarken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Kilometrelerce öteden dumanların göründüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, söndürme çalışmaları esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar havadan görüntülendi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Konu ile ilgili konuşan TIR sürücüsü Adem Onay, "Biz yük indiriyorduk. Bilinmeyen bir sebepten dolayı deponun sol tarafında yangın çıktığını fark ettik. O esnada güvenlik görevlisi arkadaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti ama yangın öyle bir büyüdü ki bu müdahale yetersiz kaldı. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Çok yandı. Herhangi bir yaralanan yok" dedi.

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