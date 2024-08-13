Esenyurt’ta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Alevler kilometrelerce öteden görüldü

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Konu ile ilgili konuşan TIR sürücüsü Adem Onay, "Biz yük indiriyorduk. Bilinmeyen bir sebepten dolayı deponun sol tarafında yangın çıktığını fark ettik. O esnada güvenlik görevlisi arkadaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti ama yangın öyle bir büyüdü ki bu müdahale yetersiz kaldı. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Çok yandı. Herhangi bir yaralanan yok" dedi.