13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de meyve hırsızlarına dronlu müdahale

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 16:48
ABONE OL
Balıkesir’de meyve hırsızlarına dronlu müdahale

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir bahçeden meyve çaldığı sırada dur ihtarına uymayan kamyondaki hırsızları, jandarma ekipleri dronla takip ederek yakaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör