Balıkesir'de orman yangını! Alevler kontrol altına alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI!
Alevlere, kontrol altına alındı.
BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Darıçukuru Mahallesi'nde orman yangını çıkmış olup; 13 Arazöz,2 uçak,2 Helikopter,itfaiye araçları,iş makinalar ile yangını bir an evvel kontrol altına almak için müdahalemiz devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
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