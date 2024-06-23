Balıkesir’de orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Darıçukuru Mahallesi'nde orman yangını çıkmış olup; 13 Arazöz,2 uçak,2 Helikopter,itfaiye araçları,iş makinalar ile yangını bir an evvel kontrol altına almak için müdahalemiz devam etmektedir" açıklamasında bulundu.