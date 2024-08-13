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Boya fırçası yüksek gerilim hattına değdi! Hayatını kaybetti...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 16:44
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Boya fırçası yüksek gerilim hattına değdi! Hayatını kaybetti...

Adıyaman'da bir evin çatısında çalıştığı sırada elindeki boya fırçasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu 43 yaşındaki Abdurrahman Atlı hayatını kaybetti.

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