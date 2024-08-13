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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 17:07
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Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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