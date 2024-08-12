12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuzla'da 2 işçi hayatını kaybetmişti! İnşaatın müteahhidi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 12.08.2024 19:44
ABONE OL
Tuzla’da 2 işçi hayatını kaybetmişti! İnşaatın müteahhidi gözaltına alındı

Tuzla'da 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. gözaltına alındı.

Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Tuzla'da 2 işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi gözaltına alındıTuzla'da 2 işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi gözaltına alındı

Olayla ilgili aranan inşaatın müteahhidi Zeki V. gözaltına alındı.

Tuzla’da toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldıTuzla’da toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı TUZLA'DA TOPRAK KAYMASI! 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör