21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuzla'da inşaat alanında toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Tuzla’da inşaat alanında toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Tuzla'da kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Aslı Nemutlu Sanayi Sitesinde inşaat alanında meydana gelen kayma sonucu 2 işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Tuzla'da Anadolu Mahallesi'nde bulunan Aslı Nemutlu Sanayi Sitesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanına yakın bir noktada bulunan kanalizasyon hattında işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Kayma sonrası iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Polis ekiplere şantiye alanında güvenlik önlemi alırken işçiler yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara UMKE ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör