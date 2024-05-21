Tuzla’da inşaat alanında toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Olay saat 12.30 sıralarında Tuzla'da Anadolu Mahallesi'nde bulunan Aslı Nemutlu Sanayi Sitesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanına yakın bir noktada bulunan kanalizasyon hattında işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.