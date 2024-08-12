Hırvatistan’da kaçırılan Türk vatandaşı yurda döndü! Yaşadığı o anları anlattı: Bakanlığımız sayesinde gelebildim

Yurt dışında fidye için kaçırılan Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi.

Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:

"AĞIR ŞİDDETE MARUZ KALDIK"

"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."