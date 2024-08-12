Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı yurda döndü! Yaşadığı o anları anlattı: Bakanlığımız sayesinde gelebildim
Gaziantep'ten tatil için Hırvatistan'a giden Muhammed Çolak isimli vatandaş bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı olaya müdahil olarak Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş ve Çolak kurtarılmıştı. Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirilen Çolak, yaşadıklarını anlattı. Ağır şiddetlere maruz kaldığını belirterek "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim" şeklinde konuşan Çolak, yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi.
KAÇIRILDIĞI O ANLARI ANLATTI
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.
Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:
"AĞIR ŞİDDETE MARUZ KALDIK"
"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."
"BAKANLIĞIMIZ SAYESİNDE..."
Dağlık bölgedeyken fidyecilerin elinden kaçmaya çalıştığı sırada düştüğünü, gruptaki 2 kişinin kendisini yukarıya çıkardığını belirten Çolak, "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim." diye konuştu.
Yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çolak, ailesi tarafından 4 bin avro fidye ödendiğini, fidye alındıktan sonra daha fazla fidye talep edileceğini ancak Dışişleri Bakanlığının çabasıyla korkan grubun kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını kaydetti.
AİLESİNİN YANINA DÖNECEK
Çolak, 5-6 gün rehin kaldığını, yaşadıklarını çok net hatırlayamadığını belirterek, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.
Kurtarıldıktan sonra ailesiyle telefonla duygusal bir görüşme yaptığını anlatan Çolak, akşam uçağıyla da ailesinin yanına Gaziantep'e gideceğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.
Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş kurtarılan Çolak'ın Saraybosna üzerinden yurda dönmesi için harekete geçilmişti.
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