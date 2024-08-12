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Nijerya'da terör saldırısı! 6 kişi öldü!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 13:13
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Nijerya’da terör saldırısı! 6 kişi öldü!

Nijerya'nın Borno ve Sokoto eyaletlerinde, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. çete üyelerinin ülkenin kuzeyindeki ev ve okullara saldırıp insanları kaçırdığı belirtildi.

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