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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 42 kişi hayatını kaybetti

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırılarda 42 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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