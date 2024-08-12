Turizmin gözde sahilinde çöp rezilliği! Görenlerin içini acıtan görüntüler
Antalya'nın gözdesi ve rağbet gören sahillerinden, antik kentiyle de ünlü Phaselis'teki ziyaretçilerin ardında bıraktıkları çöp yığınları, tepki çekti. Sahile bırakılan çöp yığınlarını görüntüleyen bölge vatandaşı "Ne yazık ki ören yeri diye vandal insanlar bu hale getirmiş" dedi.
Antik kentiyle de ünlü olan Phaselis ziyaretçilerin sahile bıraktığı çöp yığınlarıyla dolmaya başladı. Gelen yerli ve yabancı turistlerin çöplerini toplamaması, Antalya'nın gözdesini adeta çöplüğe dönüştürmeye başardı. Önceki gün antik kent ve sahiline giden Rabia Albay Baltacıoğlu, duyarsız kişilerin sahile bırakıp, gittiği çöp yığınlarıyla karşılaştı.
"MEDENİYETTEN UZAKLAŞMIŞ İNSANLARIN ESERİ"
Phaselis Antik Kenti'ne girişin ücretli olduğunu belirten Baltacıoğlu, "Burası, Phaselis Antik Kenti. Girişte kuyruk bekliyorsunuz, içeri girince için acıyor. Bu pisliği, insanımızın ne kadar medenilikten uzaklaştığını görmek, insanın içini acıtıyor. Bir kişi çöp bırakmış, diğerleri de ona uygun çöplerini bırakıp gitmiş. Phaselis Antik Kenti, bu yaz yoğunluktan girip keyif yapamadığımız, milattan önce kurulan hamamı, agorası, tiyatrosu ile liman kent. 21'inci yüzyılda medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri, çöp ve plastik yığınlarıyla geldiği durum" diyerek duruma tepki gösterdi.
"GELENLER BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİYOR ONUN İÇİ ANONS EDEMİYORUZ"
Karşılaştığı kirlilik nedeniyle çok üzüldüğünü, otoparkın, ağaçların dibi ve birçok yerin çöple dolu olduğunu söyleyen Rabia Alpay Baltacıoğlu, "Temizlik sıfır. Geçen sene de kapıdaki görevlilere söyledim, 'Anons edin, insanlar çöpleri bırakmasın' diye. 'Gelenler bakanlığa şikayet ediyor, onun için anons edemiyoruz' dediler. Ne yazık ki ören yeri diye vandal insanlar bu hale getirmiş. Bu sene bir başka kirlilik var. Phaselis girişinde bazen 2 kilometre ana caddeye kadar kuyruk oluyor" şeklinde konuştu.
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