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Ankara'daki korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi heyeti ön raporu hazırladı! Kazada pay şoförün!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 17:23 Güncelleme: 12.08.2024 17:43
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Ankara’daki korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi heyeti ön raporu hazırladı! Kazada pay şoförün!

Ağrı Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü Ankara - Eskişehir arasındaki E- 90 kara yolunda kaza yaptı. Kazaya dair bilirkişi ön raporu hazırlandı. İncelenen görüntülerde otobüsün bir arızası bulunmazken, otobüs şoförünün kurallara uymadığı belirlendi.

Ağrı Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmek üzere hareket eden, Çetin Karayel'in hakimiyetinde olan Öz Ağrı Seç Turizim firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 ağustos Cuma günü Ankara - Eskişehir arasındaki E- 90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak , üst geçidin ayaklarına çarptı.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

9 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA 30 KİŞİ DE YARALANDI

Korkunç kazada otobüs şoförü Çetin Karayel, Fezl'e Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Muhammet Ozan Bayar (10) hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

YARALILAR HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yoğun bakımda tedavi altında olduğu, 7'sinin henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Kazadan sonra otobüsün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K ise taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU HAZIRLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bilirkişi heyeti kazaya ilişkin ilk ön raporu hazırladı.

Makina mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet ön raporu hazırlayıp, Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

OTOBÜSTE BİR ARIZA YOKMUŞ

Bilirkişi tarafından hazırlanan ön rapora göre, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun ilk aşamada görülmediği ve incelemelerin detayına asıl raporda yer verileceği belirtildi.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

ÖN RAPORLAR DETAYLICA İNCELENDİ

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, otobüs Doğubeyazıt'tan çıktıktan sonra kazanın

Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Kaza yapan otobüsKaza yapan otobüs

KURALLARA RİAYET ETMEMİŞ

Otobüsün Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, kazadan son 10 dakika önce 04.50 sıralarında görüntülendiği bilgisi ön raporda yer aldı. Raporda, kazada ölen şoför Çetin Karayel'in, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin ayrıntılı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunacağı öğrenildi.

Kazaya sebep olan otobüs şoförüKazaya sebep olan otobüs şoförü

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan otobüsün ve Çetin Karayel'in, kazadan önce çekilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Çetin Karayel'in, otobüste direksiyon başındaki yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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