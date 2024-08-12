Ankara’daki korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi heyeti ön raporu hazırladı! Kazada pay şoförün!

Kaza yapan otobüs

ÖN RAPORLAR DETAYLICA İNCELENDİ

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, otobüs Doğubeyazıt'tan çıktıktan sonra kazanın

Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.