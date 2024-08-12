Ankara'daki korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi heyeti ön raporu hazırladı! Kazada pay şoförün!
Ağrı Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü Ankara - Eskişehir arasındaki E- 90 kara yolunda kaza yaptı. Kazaya dair bilirkişi ön raporu hazırlandı. İncelenen görüntülerde otobüsün bir arızası bulunmazken, otobüs şoförünün kurallara uymadığı belirlendi.
Ağrı Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmek üzere hareket eden, Çetin Karayel'in hakimiyetinde olan Öz Ağrı Seç Turizim firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 ağustos Cuma günü Ankara - Eskişehir arasındaki E- 90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak , üst geçidin ayaklarına çarptı.
9 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA 30 KİŞİ DE YARALANDI
Korkunç kazada otobüs şoförü Çetin Karayel, Fezl'e Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Muhammet Ozan Bayar (10) hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.
YARALILAR HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yoğun bakımda tedavi altında olduğu, 7'sinin henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Kazadan sonra otobüsün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K ise taburcu olarak hastaneden ayrıldı.
BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU HAZIRLANDI
Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bilirkişi heyeti kazaya ilişkin ilk ön raporu hazırladı.
Makina mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet ön raporu hazırlayıp, Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
OTOBÜSTE BİR ARIZA YOKMUŞ
Bilirkişi tarafından hazırlanan ön rapora göre, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun ilk aşamada görülmediği ve incelemelerin detayına asıl raporda yer verileceği belirtildi.
ÖN RAPORLAR DETAYLICA İNCELENDİ
Bilirkişi heyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, otobüs Doğubeyazıt'tan çıktıktan sonra kazanın
Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
KURALLARA RİAYET ETMEMİŞ
Otobüsün Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, kazadan son 10 dakika önce 04.50 sıralarında görüntülendiği bilgisi ön raporda yer aldı. Raporda, kazada ölen şoför Çetin Karayel'in, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin ayrıntılı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunacağı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan otobüsün ve Çetin Karayel'in, kazadan önce çekilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Çetin Karayel'in, otobüste direksiyon başındaki yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...
- Her An Açıklanabilir: YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024 | YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Yerleşemeyen ne yapacak?
- DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Emekliye 1+1'lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 23.850 TL...
- YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...