Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km
AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ
2024-08-12 16:24:5240.3269423.8152814.59MW4.3Ege DeniziDetay
2024-08-12 15:20:1038.8338937.4347217.6ML2.2Gürün (Sivas)Detay
2024-08-12 14:05:4136.89533.533617.02ML2.0Mut (Mersin)Detay
2024-08-12 13:01:0440.0147228.6972222.54ML1.4Mustafakemalpaşa (Bursa)Detay
2024-08-12 12:49:3640.8377831.3580617.7ML2.3Yığılca (Düzce)Detay
2024-08-12 12:48:5740.8255631.3547218.6ML1.8Yığılca (Düzce)Detay
2024-08-12 12:33:4440.0688927.0019416.5ML1.5Çan (Çanakkale)Detay
2024-08-12 11:02:2337.5316737.1744411.1ML2.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-08-12 10:56:0538.0380637.398337.06ML1.6Nurhak (Kahramanmaraş)Detay
2024-08-12 10:53:3838.8430637.435287.0ML1.7Gürün (Sivas)Detay
2024-08-12 10:47:5537.7883336.495287.0ML3.5Onikişubat (Kahramanmaraş)Detay
2024-08-12 10:34:2938.4447238.975567.62ML1.6Merkez (Elazığ)Detay
2024-08-12 10:20:5639.35525.8722212.64ML1.9Ege Denizi - [21.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
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