11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da bir araçtan 225 gram bonzai çıktı! Şahıs gözaltına alındı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:18 Güncelleme: 11.08.2024 17:18
ABONE OL
Samsun’da bir araçtan 225 gram bonzai çıktı! Şahıs gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aram yaptığı bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. ekipler şahsı gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör