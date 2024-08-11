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Çocuklarını denizde boğuldu sandılar! Polis dışarıda yürürken buldu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:33
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Çocuklarını denizde boğuldu sandılar! Polis dışarıda yürürken buldu

Samsun'da polisin tüm uyarılarına rağmen serinlemek için kendilerini denize atan aile 9 yaşındaki oğullarının boğulduğunu düşünerek 112'den yardım istedi. Ekipler öocuğun denizde değil dışarıda tek başına yürürken buldu.

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