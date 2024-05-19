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Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Samsun’da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.

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