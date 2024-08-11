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Beylikdüzü'nde diyetisyenin ofisine silahlı saldırı! Polis kaçan saldırganları arıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:09
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Beylikdüzü’nde diyetisyenin ofisine silahlı saldırı! Polis kaçan saldırganları arıyor

Beylikdüzü'nde bir diyetisyenin ofisine ateş açıldı. Mermiler kepenklere isabet ederken, kimse zarar görmedi. Kimliği belirsiz saldırganlar polis tarafından her yerde aranıyor.

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