Milli güreşçilerden 2 bronz madalya
Paris 2024 Olimpiyatlarına Türkiye'yi 11 kişi temsil etti. Milli güreşçilerimiz katıldıkları olimpiyatta toplamda 2 bronz madalya getirirken,36 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti.
Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiye'yi 5'İ kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplamda 11 milli sporcu temsil etti.
Kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 62 kiloda Nesrin Baş, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit güreşti.
Grekoromen stilde 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda Hamza Bakır, serbest stilde de 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıktı.
33. Yaz Olimpiyatları öncesi Türkiye'nin kazandığı 104 madalyanın 66'sında imzası bulunan milli güreşçiler, Paris'te 2 madalyada kaldı.
Taha Akgül, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyumda yer aldı. Akgül,3. olimpiyat madalyasını kazanmasının ardından ayakkabılarını mindere bırakarak jübilesini yaptı.
ALTIN MADALYA GETİREN İLK KADIN GÜREŞÇİMİZ
Bunun yanında Buse Tosun Çavuşoğlu da bronz madalyaya ulaştı. Buse, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra olimpiyatlarda madalya elde eden ikinci Türk kadın güreşçi oldu.
GREKOROMENDE 36 YIL SONRA BİR İLK
Grekoromen'de mücadele eden Mehmet Akif Pirim'in Altın ve Hakkı Başar'ın gümüş madalya aldığı Barselona 1992'de başlayan olimpiyat madalyası kazanma serisi, Paris 2024'te son buldu.
KULLANDIĞI İLAÇ RIZAYI OLİMPİYATLARDAN ETTİ
Rio 2016'da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yokluğu da bunda önemli bir faktör oldu. Rıza, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu lisansı askıya alındığı için Paris'te güreşemedi.
Kariyerinde 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyası kazanan Rıza, doping numunesinde yasaklı maddeye rastlanmasına, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilacın neden olduğunu belirtmişti.
1992'den 2020'ye kadar olimpiyatlarda madalya kazanan grekoromen güreşçiler şöyle:
Barselona 1992: Mehmet Akif Pirim (altın), Hakkı Başar (gümüş)
Atlanta 1996: Hamza Yerlikaya (altın), Mehmet Akif Pirim (bronz)
Sidney 2000: Hamza Yerlikaya (altın)
Atina 2004: Şeref Eroğlu (gümüş), Mehmet Özal (bronz)
Pekin 2008: Nazmi Avluca (bronz)
Londra 2012: Rıza Kayaalp (bronz)
Rio 2016: Rıza Kayaalp (gümüş), Cenk İldem (bronz)
Tokyo 2020: Rıza Kayaalp (bronz)
- Milli güreşçiler, son 2 olimpiyatı altın madalyasız kapattı.
Türkiye'nin, Rio 2016'da elde ettiği 8 madalyanın 5'ini kazanan Türk güreşçiler, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyonluğa ulaşamadı.
Güreş Milli Takımı'nın son 3 olimpiyattaki karnesi şöyle:
- Rio 2016 (1 altın, 2 gümüş, 2 bronz)
Altın: Taha Akgül
Gümüş: Rıza Kayaalp, Selim Yaşar
Bronz: Cenk İldem, Soner Demirtaş
- Tokyo 2020 (3 bronz)
Bronz: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit
- Paris 2024 (2 bronz)
Bronz: Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu
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