Milli güreşçilerden 2 bronz madalya

aktif spora veda eden Taha Akgül

ALTIN MADALYA GETİREN İLK KADIN GÜREŞÇİMİZ

Bunun yanında Buse Tosun Çavuşoğlu da bronz madalyaya ulaştı. Buse, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra olimpiyatlarda madalya elde eden ikinci Türk kadın güreşçi oldu.

GREKOROMENDE 36 YIL SONRA BİR İLK

Grekoromen'de mücadele eden Mehmet Akif Pirim'in Altın ve Hakkı Başar'ın gümüş madalya aldığı Barselona 1992'de başlayan olimpiyat madalyası kazanma serisi, Paris 2024'te son buldu.

KULLANDIĞI İLAÇ RIZAYI OLİMPİYATLARDAN ETTİ

Rio 2016'da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yokluğu da bunda önemli bir faktör oldu. Rıza, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu lisansı askıya alındığı için Paris'te güreşemedi.

Kariyerinde 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyası kazanan Rıza, doping numunesinde yasaklı maddeye rastlanmasına, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilacın neden olduğunu belirtmişti.