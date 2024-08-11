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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül paylaşımı: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:21 Güncelleme: 11.08.2024 16:27
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan şehit Eren Bülbül paylaşımı: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Trabzon Maçka'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Eren'i korumak için siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 7'inci yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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