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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk yapan 6 kişi böyle görüntülendi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:43 Güncelleme: 11.08.2024 17:04
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk yapan 6 kişi böyle görüntülendi

Aksaray'da tüm koltukların dolu olduğu bir kamyonetin kasasına binen 6 kişi görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk yaparak canını hiçe sayan insanları bir başka vatandaş görüntüledi. İşte o anlar kamerada...

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