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Maganda kurşunu Giresun'da 2 can aldı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:51
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Maganda kurşunu Giresun’da 2 can aldı

Giresun'da dün akşam saatlerinde bir düğün düzenlendi. Yapılan düğünde bir maganda havaya ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan şanssız adamlar kurtarılamadı.

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