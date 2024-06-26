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Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:03
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Giresun’da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı

Giresun'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile oğlu tedavi altına alındı.

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