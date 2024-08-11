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Bodrum'da Kissebükü Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor! 5 yıl önce başlatılmıştı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:58
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Bodrum’da Kissebükü Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları sürüyor! 5 yıl önce başlatılmıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde 5 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldı.

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