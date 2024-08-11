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Gençlerin Turistik Tatvan Treni ile 1262 kilometrelik Anadolu keşfi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:35
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Gençlerin Turistik Tatvan Treni ile 1262 kilometrelik Anadolu keşfi

Seyahat tutkunlarına Ankara ile Tatvan arasındaki güzergah boyunca eşsiz doğa güzellikleri ve tarihi yerleri görme fırsatı sunan Turistik Tatvan Treni, üniversite öğrencilerinin de Anadolu'yu yakından tanımasını sağladı.

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