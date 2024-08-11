Konya’da görsel şölen! Perseid Meteor Yağmurları halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı

Daha önceden 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece Konya'da yer alan Meke Krater Gölünde halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen, meteor yağmurunun belirgin olacağı söylenmişti.

Meteor yağmurunu izlemek için Meke Krater Gölüne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, doğa olayını yoğun bir ilgiyle takip etti.

"EŞŞİZ MANZARANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.