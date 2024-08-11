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Konya'da görsel şölen! Perseid Meteor Yağmurları halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 11:00 Güncelleme: 11.08.2024 11:01
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Konya’da görsel şölen! Perseid Meteor Yağmurları halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı

Ağustos ayının ilk haftalarından beri devam eden Perseid Meteor Yağmuru, Konya'nın karapınar ilçesinde 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece belirgin olarak gözlemlendi. Meteor yağmuru ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Daha önceden 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece Konya'da yer alan Meke Krater Gölünde halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen, meteor yağmurunun belirgin olacağı söylenmişti.

Meteor yağmurunu izlemek için Meke Krater Gölüne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, doğa olayını yoğun bir ilgiyle takip etti.

"EŞŞİZ MANZARANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"
Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Doğa olayını izleyen insanlarDoğa olayını izleyen insanlar

MANZARAYA HERKES TANIK OLMALI
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da özel geceye katılanlar arasındaydı.
Başkan Önal, "Bu muhteşem doğa olayını Meke Krater Gölü'nde izlemek, Karapınar halkı ve misafirlerimiz için büyük bir mutluluk. Herkesi bu eşsiz manzaraya tanıklık etmeye davet ediyorum." ifadesinde bulundu.

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