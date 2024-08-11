Konya'da görsel şölen! Perseid Meteor Yağmurları halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı
Ağustos ayının ilk haftalarından beri devam eden Perseid Meteor Yağmuru, Konya'nın karapınar ilçesinde 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece belirgin olarak gözlemlendi. Meteor yağmuru ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.
Daha önceden 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece Konya'da yer alan Meke Krater Gölünde halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen, meteor yağmurunun belirgin olacağı söylenmişti.
Meteor yağmurunu izlemek için Meke Krater Gölüne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, doğa olayını yoğun bir ilgiyle takip etti.
"EŞŞİZ MANZARANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"
Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.
MANZARAYA HERKES TANIK OLMALI
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da özel geceye katılanlar arasındaydı.
Başkan Önal, "Bu muhteşem doğa olayını Meke Krater Gölü'nde izlemek, Karapınar halkı ve misafirlerimiz için büyük bir mutluluk. Herkesi bu eşsiz manzaraya tanıklık etmeye davet ediyorum." ifadesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
- YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
- Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
- Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
- Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınavı ne zaman? 2024 Ağustos ayı ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...