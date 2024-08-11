Eski nişanlı dehşet saçtı! Önce kaçırdı sonra da intihar etti
Bursa'da eski nişanlısının yeni erkek arkadaşı olduğunu düşünen Arda Tıknaz, eski nişanlısı Elif B.'nin evini basarak kaçırdı. Yolda takip edildiğini düşünerek bir aracı gasp eden ve onunla birlikte ormana giden Cani adam, Elif B'yi pompalı tüfekle vurdu. 5 saatlik operasyonla sol bacağı kesilen Elif B.'nin sağ bacağının da kesilme riskinin olduğu öğrenildi. İşte detalar...
Olay 2 Ağustos'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tıknaz, (28) 16 AVH 310 plakalı araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti.
Tıknaz, Elif B.'ye bir erkek arkadaşı olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı ve eski nişanlısını silah zoruyla kaçırdı. Cani adam araçla birlikte Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Tıknaz, kıraathaneye ateş açarak, içeride bulunan 2 kişinin ve kıraathanenin üst katında balkonda babaannesinin kucağında olan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ
Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için, Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan da takibe aldı. Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
UZAKLAŞTIRMA KARARI YETMEMİŞ
Ayrıca Elif B.'nin, Arda Tıknaz için 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, karara rağmen gaddar adamın tehtitlerine devam ettiği öğrenildi. Elif B.'nin ise bu olaylardan sonra elektronik talep ettiği ve bu isteğinin olaydan 6 saat önce reddedildiği öğrenildi.
"BENİ BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM KABUL ETMEDİ"
Tedavi gördüğü hastanede polise ifade veren Elif B."Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum." şeklinde konuştu
Masum Kadın, yaşadığı bu vahşetten sonra hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ederken, sol sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olduğunu öğrendi. Doktorlar Elif Bç'nin sol bacağının kesilmesine karar verdi. Doktorlar 5 saatlik süren operasyonla Elif B'nin sol bacağını, diz kapağının üzerinden keserken, saçmaların parçaladığı sağ bacağının da kesilmeyle karşı karşıya.
"Bacağım kesilirse ben ne yaparım"
Doktorlar şanssız kadının sağ bacağının da kesilebileceğini söylerken, Elif B'nin babası Murat B.,"Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, 'Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?' diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor" ifadesinde bulundu.
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