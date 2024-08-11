Eski nişanlı dehşet saçtı! Önce kaçırdı sonra da intihar etti

Aracın gasp edilme anı

UZAKLAŞTIRMA KARARI YETMEMİŞ

Ayrıca Elif B.'nin, Arda Tıknaz için 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, karara rağmen gaddar adamın tehtitlerine devam ettiği öğrenildi. Elif B.'nin ise bu olaylardan sonra elektronik talep ettiği ve bu isteğinin olaydan 6 saat önce reddedildiği öğrenildi.

"BENİ BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM KABUL ETMEDİ"

Tedavi gördüğü hastanede polise ifade veren Elif B."Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum." şeklinde konuştu