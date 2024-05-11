Konya'da korkunç cinayetin nedeni belli oldu: 'Çocuk kavgası'
Konya’da aralarında tartışma çıkan kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldüren şahıs ekiplerin çalışmaları sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle biten tartışmanın sebebi ise pes dedirtti. İfade veren zanlı, çocuk kavgası nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıktı Fidan ile Ahmet G. arasında cadde üzerinde tartışma çıktı.
KAVGAYA DÖNEN TARTIŞMADA CAN VERDİ
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet G., yanında bulunan bıçakla Sıktı Fidan'ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sıktı Fidan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıtkı Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Sıtkı Fidan'ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.'nin mahallede bulunan bir evde saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında zanlı Ahmet G. ve olay sırasında yanında olduğu değerlendirilen M.E.G.'yi gözaltına aldı.
CİNAYETİN NEDENİ 'ÇOCUK KAVGASI'
Zanlı Ahmet G. ve Muhammed Emin G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde zanlı Ahmet G.'nin "Olaydan önce Sıtkı Fidan yakınları ile benim çocuklarımın laf tartışması olmuş. Bu nedenle olaydan önce mahallede karşılaştık. Tartışma çıktı daha sonra akşam saatlerinde çıkan kavgada olay meydana geldi" dediği öğrenildi. Zanlı Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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