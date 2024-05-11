Konya’da korkunç cinayetin nedeni belli oldu: ’Çocuk kavgası’

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Sıtkı Fidan'ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.'nin mahallede bulunan bir evde saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında zanlı Ahmet G. ve olay sırasında yanında olduğu değerlendirilen M.E.G.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİN NEDENİ 'ÇOCUK KAVGASI'

Zanlı Ahmet G. ve Muhammed Emin G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde zanlı Ahmet G.'nin "Olaydan önce Sıtkı Fidan yakınları ile benim çocuklarımın laf tartışması olmuş. Bu nedenle olaydan önce mahallede karşılaştık. Tartışma çıktı daha sonra akşam saatlerinde çıkan kavgada olay meydana geldi" dediği öğrenildi. Zanlı Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.