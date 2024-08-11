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Manisa Ahmetli'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 10:50
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Manisa Ahmetli’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

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