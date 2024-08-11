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Kapadokya'da figürlü sıcak hava balonlarına rüzgar engel oldu! balonlar kalkış yapamadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 10:16
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Kapadokya’da figürlü sıcak hava balonlarına rüzgar engel oldu! balonlar kalkış yapamadı

Kültür ve Turizim Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden getirilen figürlü sıcak hava balonları kuvvetli rüzgar nedeniyle kalkış yapmadı.

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