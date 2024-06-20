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Nevşehir'de katliam gibi kaza! Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 22:47 Güncelleme: 20.06.2024 23:12
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Nevşehir’de katliam gibi kaza! Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşandı. Turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Katliam gibi kaza Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydan geldi.



Edinilen bilgiye göre, Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde turistleri taşıyan M.K. idaresindeki 50 ABR 028 plakalı minibüs, iddiaya göre ışıklandırması çalışmayan iş makinesi yüklü M.A.Ö. idaresindeki 38 YN 923 plakalı traktöre arkadan çarptı.



Meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan minibüsteki yerli ve yabancı turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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