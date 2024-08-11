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Havuza düşerek boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 10:31
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Havuza düşerek boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi

Son dakika haberine göre İstanbul'da beyin ölümü gerçekleşen 1,5 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları, nakil bekleyen 2 çocuğu sağlığına kavuşturdu.

İstanbul'da havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 1,5 yaşındaki ismi açıklanmayan bebeğin, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Aile, bebeklerinin organlarını bağışlamaya karar verdi.

Temsili bebek fotoğrafıTemsili bebek fotoğrafı

Bebeğin bağışlanan böbrekleri İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından 6 yaşındaki Erva Miray İstemil ile 4 yaşındaki Burak Ali Bayram'a nakledildi.

İki çocuk, naklin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Temsili organ nakli görüntüsüTemsili organ nakli görüntüsü

Çocuklardan Burak Ali Bayram'ın annesi Hilal Teke, oğlunun, hamileliğin 5. ayında mesane büyümesi yaşadığını ve bu nedenle böbreklerinde büyüme oluştuğunu söyledi.

Doğumun ardından oğlunun sürekli hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Teke, "Oğlumun böbrek rahatsızlığı ilerledi ve diyalize girmesi gerektiği söylendi. Diyalize başlayacaktı ki hastaneden nakil için haber geldi ve 'nakil için acil İstanbul'a gelmeniz gerekiyor' dendi. Zonguldak'taydık. Zamanla yarıştık ve İstanbul'a geldik. Nakil başarıyla gerçekleşti." dedi.

Temsili organ nakli görüntüsüTemsili organ nakli görüntüsü

Nakilden sonra oğlunun iştahının açıldığını anlatan Teke, "Doktorlarımıza minnettarız. Organları bağışlanan bebeğin ailesine de teşekkür ediyorum. Bebeğe çok üzüldüm. Ona hep dua ediyorum." diye konuştu.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, nakil yapılan 6 yaşındaki Erva'nın ise yıllardır diyalize girdiğini söyledi.

Temsili organ nakli görüntüsüTemsili organ nakli görüntüsü

İki çocuğun da nakilden sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu ve diyalize girmekten kurtulduklarını aktaran Dinçkan, "Pediatrik organ bağışı ülkemizde çok az sayıda maalesef. Organ bekleyen çocuk sayısı ise oldukça fazla. Bu bağışla 2 çocuk böbrek yetmezliğinden kurtulmuş bir şekilde hayatlarına devam ediyor." diye konuştu.

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