Havuza düşerek boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi

Temsili organ nakli görüntüsü

Çocuklardan Burak Ali Bayram'ın annesi Hilal Teke, oğlunun, hamileliğin 5. ayında mesane büyümesi yaşadığını ve bu nedenle böbreklerinde büyüme oluştuğunu söyledi.

Doğumun ardından oğlunun sürekli hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Teke, "Oğlumun böbrek rahatsızlığı ilerledi ve diyalize girmesi gerektiği söylendi. Diyalize başlayacaktı ki hastaneden nakil için haber geldi ve 'nakil için acil İstanbul'a gelmeniz gerekiyor' dendi. Zonguldak'taydık. Zamanla yarıştık ve İstanbul'a geldik. Nakil başarıyla gerçekleşti." dedi.