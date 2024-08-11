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Bursa'da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 09:35
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Bursa’da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü. Kundaklama iddiası üzerinde durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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