Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Bir süre devam eden kovalamaca, ekiplerin kaçan aracı Hasas Mahallesi'nde bir sokakta sıkıştırmasıyla son buldu. Yakalanan araçtan indirilen sürücü A.D. (22) ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. (20) ile A.B. (18) olmak üzere 3 şahsın üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.