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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakalanan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 06:08 Güncelleme: 25.07.2024 06:08
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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Olay, Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 FE 422 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Polisin ihtarı üzerine fren basıp durmak yerine gaza basan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polisler aracı takibe alırken polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı. Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalamacaya anons üzerine motosikletli yunus ekipleri ve diğer ekipler de katıldı.

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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Bir süre devam eden kovalamaca, ekiplerin kaçan aracı Hasas Mahallesi'nde bir sokakta sıkıştırmasıyla son buldu. Yakalanan araçtan indirilen sürücü A.D. (22) ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. (20) ile A.B. (18) olmak üzere 3 şahsın üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Şüpheliler polis aracına bindirilirken kaçtıkları araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (bonzai) bulundu.