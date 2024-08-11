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Bilecik'te yangın çıktı! Alevler kısa sürede söndürüldü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:53
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Bilecik’te yangın çıktı! Alevler kısa sürede söndürüldü

Bilecik Merkez'de Bahçelievler Mahallesinde bir kömürlükte sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede olaya müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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