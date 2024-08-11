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İstanbul Sultangazi'de kanlı gece! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 11.08.2024 01:32
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İstanbul Sultangazi’de kanlı gece! Ölü ve yaralılar var

Korku dolu olay Sultangazi'de meydana geldi. Motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren (20) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralıSultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı


İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı.

Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralıSultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralıSultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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