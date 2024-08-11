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Muğla'da 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 11.08.2024 01:36 Güncelleme: 11.08.2024 01:37
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Muğla’da 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik botlar ile çıkış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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