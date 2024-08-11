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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı:436 bin 589 sürücüye işlem uygulandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 09:34 Güncelleme: 11.08.2024 10:42
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı:436 bin 589 sürücüye işlem uygulandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya jandarma ve emniyet ekiplerince araç denetimlerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 436 bin 589 sürücüye işlem uygulandığını belirtti. İşte detaylar...

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