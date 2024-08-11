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Üsküdar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 09:33
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Üsküdar’da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

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