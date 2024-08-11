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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever dağ keçilerini gözlemledi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:57 Güncelleme: 11.08.2024 16:28
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever dağ keçilerini gözlemledi

Gümüşhane Valisi Tanrısever köy yollarını denetlemek için gittiği arazide Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleriyle karşılaştı. Ekiplerle birlikte dağ keçilerini gözlemlemeye giden Tanrısever dağ keçileri hakkında bilgi verdi.

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